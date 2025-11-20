Ресторан Kilinski зі скандалами збудували у Стрийському парку

Донька колишнього керівника оперативного управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області Романа Мудя 25-річна Зоряна Мудь намагається через суд стягнути 1,7 млн грн боргу з власної матері Наталії Мудь. За клопотанням Зоряни Мудь суд наклав арешт на родинний ресторан Kilinski та на частку Наталії Мудь у компанії «Львів-Енергія», якій належить заклад. На думку юристів, це може свідчити про намагання убезпечити родинне майно від подальших арештів правоохоронними органами. Про це повідомляє NGL.media.

На початку 2025 року Зоряна Мудь звернулась до Личаківського районного суду, щоб стягнути зі своєї матері та ТзОВ «Львів-Енергія» 1,7 млн грн боргу. У судовому позові вона стверджує, що позичені ще 2020 році гроші Наталія Мудь мала повернути до 1 жовтня 2024 року, але так цього і не зробила. За кілька місяців до завершення терміну позики, у червні 2024 року, Зоряна і Наталія Мудь уклали договір поруки з ТзОВ «Львів-Енергія», за умовами якого компанія відповідає за своєчасне погашення боргу. Ця компанія формально належить їм обом через ТзОВ «АВС 2017».

У межах забезпечення позову Зоряна Мудь попросила суд накласти арешт на майно матері, зокрема на її частку в ТОВ «АВС 2017», яке є засновником ТОВ «Львів-Енергія», та на майно ресторану Kilinski.

Личаківський районний суд Львова частково задовольнив вимоги Зоряни Мудь і арештував корпоративні права Наталії Мудь у компанії «АВС 2017» та сам ресторан. Після цього інтерес Зоряни Мудь до справи, схоже, згас, бо вона перестала приходити на судові засідання, а розгляд справи постійно переносився.

Станом на листопад 2025 року рішення у цій справі досі нема. Юристи пояснили журналістам, що рішення може і не бути, бо справа про борг виглядає фіктивною.

«Ймовірно, створили фіктивну позику між родичами, яка не має мети повернення. Компанія стає поручителем, тобто бере борг на себе. Донька подає позов і отримує судовий арешт майна і корпоративних прав. Майно стає недоторканним і жоден кредитор, податкова, банк, правоохоронні органи не можуть його відібрати без згоди “кредитора”», – пояснив один із опитаних юристів.

Ще однією причиною позову доньки проти матері може бути намір передати Зоряні частку матері у компанії «Львів-Енергія». Позов про стягнення боргу може допомогти уникнути сплати 20% податку за її частку. Зоряна Мудь від коментарів для журналістів відмовилась.

Зазначимо, що про родину Романа Мудя стало відомо після розслідування Української правди. Зʼясувалося, що за час його роботи в держорганах дружина Наталія Мудь купила елітний ресторан Kilinski у Стрийському парку та разом із дітьми почала заробляти мільйони гривень. При цьому, офіційно Роман Мудь був розлучений із дружиною з липня 2020 року, а у вересні 2024 року він позбавив її батьківських прав на неповнолітню доньку Уляну. Журналісти припускають, що таким чином він хотів уникнути мобілізації як єдиний законний опікун доньки.

При цьому, Роман і Наталія Мудь продовжують мешкати разом у будинку у Львові, а сама власниця Kilinski у різних інтерв’ю стверджує, що змогла відкрити ресторан завдяки підтримці чоловіка.

Роман Мудь добровільно звільнився з БЕБ на тлі підготовки розслідування «Української правди» про його статки. У коментарі журналістам він розповів, що таким чином хоче, аби питання про його статки створювали негативну репутацію сім’ї, та заявив, що більше не планує працювати на державній роботі. Після звільнення Роман Мудь звернувся до Львівського окружного адміністративного суду із позовом до БЕБ про виплату 1,3 млн грн компенсації. Він вважає, що ці гроші йому не доплатили за час роботи в держустанові – з листопада 2022 року до вересня 2025 року.