У першій половині тижня дощитиме

Синоптики оприлюднили прогноз погоди у Львові та області із 15 до 19 вересня. У першій половині тижня дощитиме, ближче до вихідних температура повітря прогріється до +24°С.

Як вказано у прогнозі Львівського гіднометцентру, у понеділок, 15 вересня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Вночі синоптики прогнозують місцями значні дощі, грози (І рівень небезпечності, жовтий). Вдень без істотних опадів. Вітер західний з переходом на південний, 3 - 8 м/с. Температура вночі 10 - 15°, вдень 17 - 22° тепла.

Укргідрометцентр повідомляє, що у вівторок, 16 вересня, на Львівщині також буде хмарно з проясненнями, йтимуть короткочасні дощі. Денна температура повітря підніматиметься до 20°С тепла, а вночі опускатиметься до 10°С тепла.

У середу, 17 вересня, також буде хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні дощі. Денна температура повітря максимально становитиме 18°С тепла, а вночі опускатиметься до 10°С тепла.

У четвер, 18 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі температура повітря опускатиметься до 8 °С тепла, а вдень – підніматиметься до 19 °С тепла.

У п’ятницю, 19 вересня, також буде мінлива хмарність, без опадів. Денний макисмум становитиме 24°С тепла, а вночі температура опуститься до 8°С тепла.