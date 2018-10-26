Довіра українців до судової влади зростає, але повільно, – опитування

Наразі частина українців сподівається на те, що завдяки судовій реформі загалом поліпшиться ситуація в країні

За останній рік довіра громадян України до судів завдяки судовій реформі зросла до 20%. Про це свідчать результати Всеукраїнського опитування громадян щодо незалежності та підзвітності судової влади та сприйняття судової реформи, проведеного у вересні 2018 року компанією Gfk Ukraine за ініціативою Програми реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» USAID, повідомив «Укрінформ».

Зокрема, експерти програми констатували, що завдяки реформі рівень довіри до судів має тенденцію до збільшення. За 2018 рік рівень довіри суспільства до судів зріс на 6% порівняно з 12% довіри, які було зафіксовано за результатами аналогічних соціологічних замірів, проведених Програмою USAID «Нове правосуддя» торік. Зважаючи на те, що 2015 року цей показник становив 5%, у 2018 році довіра населення до судів завдяки проведенню реформи зросла вчетверо.

Експерт програми USAID Томас Вертелецький відзначив позитивну динаміку підвищення довіри українців до судової системи, адже станом на 2015 рік вона була критично низькою – 5%.

Як свідчать результати соціологічного опитування, нині рівень довіри українців до судів більший, ніж до Верховної Ради (11%), політичних партій (13%), Кабінету міністрів (13%), Президента (15%), а також Національного агентства з питань запобігання корупції (15%).

Значна частина українців (34%) сподівається на те, що завдяки судовій реформі загалом поліпшиться ситуація в країні.

Опитуванням було охоплено 2478 громадян у всіх регіонах України, окрім окупованого Криму, непідконтрольних уряду територій та зони проведення операції Об'єднаних сил. Дослідження тривало з 12 вересня по 1 жовтня 2018 р. Опитувальник було розроблено українськими та міжнародними експертами.