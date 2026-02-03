Лев Медведик працює у Дрогобицькому міськрайонному судді і не підлягає мобілізації

Суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Лев Медведик повідомив у Вищу раду правосуддя про втручання в його діяльність. Він стверджує, що йому телефонував невідомий, який представився начальником ТЦК, і запропонував зустрітися для уточнення особистих даних. За словами Лева Медведика, свої дані в ТЦК він уже неодноразово уточнював. На заяву судді звернув увагу «Судовий репортер».

У заяві до ВРП суддя зазначив, що розглядає резонансну справу, до якої прикута увага громадськості. Вона стосується скасування адміністративного стягнення. 21 січня, за день до судового засідання, судді зателефонував невідомий, представився в. о. начальника ТЦК і запропонував зустрітися для уточнення даних. Суддя Медведик відповів, такі дані вже неодноразово уточнювалися керівником апарату суду, але, почувши відмову, співрозмовник, нібито пригрозив відправити до судді додому оперативну групу.

Зі слів судді, наступного дня працівник ТЦК прийшов до суду і залишив там Леву Медведику розпорядження про оповіщення для прибуття в ТЦК для проходження медогляду, уточнення військово-облікових даних і передав повістку.

Однак суддя за викликом не з’явився, пояснивши це тим, що того дня розглядав кримінальну справу про крадіжку. Про це він повідомив ТЦК електронною поштою. Крім цього, стверджує Лев Медведик, 21 січня через заступника керівника апарату суду він передав у ТЦК відповідну заяву із документами, однак в установі їх прийняти відмовились.

Водночас, як вказано у заяві, 21 січня Дрогобицький ТЦК та СП повідомив поліцію, що суддя Лев Медведик порушив законодавство про мобілізацію і його потрібно доставити до ТЦК та СП за вчинене адмінправопорушення. Хоча відповідно до положень п. 18 ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», судді не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Суддя вбачає у таких діях працівників ТЦК і СП завуальований тиск на себе через розгляд, на його думку, резонансної справи.

«В цілому така поведінка під час розгляду справи, повинна розцінюватись як втручання в діяльність судових органів, відповідальність за що передбачена кримінальним кодексом», – ідеться в заяві судді.

ZAXID.NET звернувся із запитом до Львівського обласного ТЦК і СП і опублікує його, як тільки отримає відповідь.