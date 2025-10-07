Дрон Нацгвардії знищив російський комплекс ППО

Дрон Національної гвардії знищив російську установку «БУК-М3», перед цим проїхавши на ній 15 км. Про це у вівторок, 7 жовтня, повідомили у телеграм-каналі Національної гвардії України.

Операцію провів пілот підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Lasar’s Group 27 Печерської бригади Національної гвардії. Він посадив на пускозаряджальну установку комплексу «БУК-М3», яка була споряджена ракетами, дрон з системою самоліквідації. Безпілотник проїхав на техніці окупантів близько 15 км, після чого оператор активував самоліквідацію дрону.

«Таке знищення ворога – це поєднання технічної вправності, злагодженої роботи операторів і тонкого відчуття моменту. Це коли ремесло стає мистецтвом, а мистецтво – зброєю нашої перемоги», – наголосили військові.

Зауважимо, що «Бук-M3» – російський комплекс протиповітряної оборони середньої дальності. Призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями, обстрілу радіоконтрастних наземних цілей й ураження надводних цілей. Комплекс здатний уражати повітряні цілі, що летять зі швидкістю до 3 км/с на відстані до 70 км і висотах від 15 м до 35 км. Приблизна вартість «Бук-M3» становить 45 млн доларів.

Як зазначає військовий та журналіст Юрій Бутусов, це друга подібна операція Сил оборони. Вперше таким чином у вересні 2025 року українські військові 27 бригади НГУ на Донецькому напрямку знищили ЗРК «БУК М1» вартістю 10 мільйонів доларів.