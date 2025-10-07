Військові виявили та спалили російську станцію РЕБ «Житель» на Луганщині

Бійці 412-го окремого полку безпілотних систем Nemesis у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів Державної прикордонної служби України виявили та знищили станцію радіоелектронної боротьби «Житель». Про це у понеділок, 6 жовтня, повідомили на сторінці полку.

«Станція постановки радіоперешкод Р-330Ж «Житель» – вкрай рідкісна і дороговартісна ціль. З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем», – зазначив полк.

«Житель» – це складна і багатофункціональна система. Згідно з технічними характеристиками, вона може глушити наземний радіозв’язок на дальність до 25 км, зв’язок на літальних апаратах – до 50 км. Як розповіли військові, станція пеленгує джерела радіовипромінювання та визначає координати їхнього розміщення, встановлює радіоперешкоди для супутникового зв’язку, GPS-навігації та базових станцій GSM-зв’язку.

Нагадаємо, у липні оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили сучасну російську інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие».