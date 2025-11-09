Під нічний удар потрапила ТЕЦ-1 у Воронєжі

У ніч на неділю 9 листопада, дрони атакували російський Воронєж. Після атаки у місті почалися перебої з електроенергією та опаленням.

Про атаку на Воронєж повідомив губернатор області Алєксандр Гусєв. Він повідомив про загоряння на одному з комунальних об’єктів.

Російський посадовець також заявив, що з міркувань технологічної безпеки на об’єктах у місті частково припиняли подачу опалення. Крім того, у низці районів Воронєжа не було світла. Гусєв запевнив, що температура в будинках вже мала повернутися у норму, а електропостачання вже начебто відновили.

Місцеві мешканці у соцмережах повідомили про атаку на місцеву ТЕЦ-1. На оприлюднених у мережі відео видно загоряння та задимлення в районі станції.

Зазначимо, ТЕЦ-1 є найбільшим постачальником теплової енергії для підприємств та житлових будинків у Воронєжі – вона обслуговує чотири райони міста й понад 1000 підприємств. Зокрема, від ТЕЦ-1 залежить робота найбільшого воронезького заводу «Воронєжсінтезкаучук».

У пресслужбі російського міністерства оборони повідомили, що нібито збили 44 БпЛА у Ростовській та Брянські області. Водночас там не згадали про Воронєзьку область. Зазначимо, деякі місцеві телеграм-канали заявили про ракетну атаку на Воронєж.

На момент публікації у Генштабі ЗСУ ситуацію не коментували.

Нагадаємо, напередодні, у ніч на 9 листопада, дрони атакували НПЗ у Саратові та електропідстанцію у Волгоградській області. Підстанція «Балашівська» – один із ключових елементів, що з’єднує потужності Волзької ГЕС із центральним регіоном Росії.