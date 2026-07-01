Аеродром «Саки» вже не вперше потрапляє під атаки українських дронів

У ніч на середу, 1 липня, дрони Служби безпеки України уразили військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили ангари, де росіяни розміщують свої винищувачі, повідомили у пресслужбі СБУ.

Спецслужбовці повідомили, що аеродром уразили в межах виконання поставлених президентом Володимиром Зеленським завдань у «межах 40-денної операції впливу на РФ». Ціллю дронів СБУ стала інфраструктура Сакського аеродрому, зокрема ангари з винищувачами.

«Підтверджено п'ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Українські спецпризначенці додали, що орієнтовна вартість кожного такого літака варіюється від 30 до 50 млн доларів.

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Зазначимо, авіабаза «Саки» розташована поруч із селищем Новофедорівка в Євпаторійському районі Криму. З 2014 року там дислокується 43-й окремий штурмовий авіаційний полк ВПС Росії, на озброєнні якого є бомбардувальники та винищувачі Су-30.

До слова, це не перший раз, коли аеродром «Саки» потрапляє під українські удари. 24 червня дрони СБУ також завдали ударів по чотирьох ангарах для зберігання авіатехніки в Саках, а також атакували інфраструктуру військового аеродрому «Гвардійське» на північ від Сімферополя. Загалом за час повномасштабного вторгнення аеродром атакували щонайменше сім разів.