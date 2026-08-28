Авто перекинулося на узбіччя

У четвер, 27 серпня, внаслідок ДТП у с. Підкамінь на Львівщині загинув 26-річний чоловік. ДТП трапилася близько 17:20 на автодорозі Броди-Тернопіль, між селами Підкамінь та Накваша. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОВА.

Як зазначено у повідомленні, водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та перекинувся. Від отриманих травм загинув пасажир автомобіля, мешканець с. Лукаші 2000 року народження.

38-річного водія Volkswagen Passat із травмами різного ступеня тяжкості доставили до Львівського обласного госпіталю ветеранів у Винниках.

Обставини аварії зʼясовують слідчі, які відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).

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