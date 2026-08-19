Ніхто з людей не постраждав

Біля центрального ринку у Тернополі у масштабній ДТП зіткнулися восьмеро транспортних засобів. У аварію потрапили два автобуси та шестеро легкових авто. Ланцюгову ДТП спричинив водій автобуса Neoplan. Обставини аварії з’ясовують патрульні поліцейські.

Як повідомили в управлінні патрульної поліції в Тернопільській області, масштабна ДТП сталася вранці на вул. Оболоня біля зупинки громадського транспорту. Правоохоронці встановили, що причиною аварії став водій маршрутки, який просто переплутав педалі.

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Одна маршрутка спричинила ланцюгову ДТП

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Як повідомили патрульні, водій маршрутного автобуса Neoplan, знімаючи транспортний засіб із ручного гальма, випадково переплутав педалі та натиснув на газ. У результаті маршрутка зіткнулася з автобусом Isuzu, який стояв попереду. Після цього за інерцією відбулося зіткнення ще із шістьма припаркованими транспортними засобами. Загалом у ДТП потрапили 8 транспортних засобів – автобуси Neoplan та Isuzu, а також авто Volkswagen, два автомобілі Nissan, два авто Mercedes-Benz та Citroën. Люди не постраждали.

У водія маршрутного автобуса Neoplan патрульні вилучили посвідчення водія та склали протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП). За таке правопорушення чоловіка можуть покарати штрафом у розмірі 850 грн або позбавити прав на строк до одного року за рішенням суду.