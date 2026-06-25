Чиновницям Ірині Мауль та Марії Дацків оголосили нові підозри

Слідчі СБУ спільно з прокурорами повідомили нові підозри двом львівським чиновницям: заступниці директора департаменту ЖКГ – начальниці управління інженерного господарства Львівської міськради Ірині Мауль та провідній спеціалістці відділу водопостачання цього ж управління Марії Дацків. Раніше їх звинуватили в перешкоджанні діяльності ЗСУ, тоді йшлося про фіктивне працевлаштування чоловіків на комунальне підприємство. Тепер обидві чиновниці отримали підозри за привласнення понад 1 млн грн. Про це в четвер, 25 червня, розповіли в СБУ та прокуратурі Львівщини.

За даними слідства, у період з квітня 2024 до серпня 2025 року на Львівському комунальному ремонтно-аварійному підприємстві фіктивно працевлаштували 11 чоловіків віком від 29 до 46 років. Шестеро з них були зараховані двірниками, двоє – водіями, по одному перебували на посаді слюсаря-сантехніка і муляра відповідно, а один чоловік почергово обіймав дві посади – водія і двірника. Фактично ж ці чоловіки на робочі місця не з’являлися взагалі, оскільки мали іншу роботу.

«Водночас частину заробітної плати, отриманої в комунальному підприємстві, чоловіки регулярно перераховували на банківські рахунки директорки та фінансистки, а один з працівників взагалі не мав доступу до своєї зарплатної карти, оскільки вона була у спільниць», – повідомили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, експосадовиці привласнили понад 1,1 млн грн зарплати фіктивно працевлаштованих чоловіків. А загальна майнова шкода, завдана комунальному підприємству внаслідок безпідставних виплат заробітної плати, склала понад 2,6 млн грн. Навіть перейшовши на роботу в мерію, спільниці ще кілька місяців продовжували отримувати гроші за свою попередню протиправну діяльність.

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Обом чиновницям інкримінують привласнення чужого майна в особливо великих розмірах (ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ).

Нагадаємо, у березні Ірині Мауль та Марії Дацків повідомили про підозри за перешкоджання діяльності ЗСУ. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати застави у розмірі понад 200 тис. грн кожній.