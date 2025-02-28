Два держреєстратори з Дніпропетровщини змінили право власності на три квартири у Львові. Наразі підозрювані переховуються від слідства, тож їх оголосили у державний розшук. Відповідно до ухвали суду після затримання їх візьмуть під варту. Про це у п’ятницю, 28 лютого, повідомили у поліції Рівненської області.

У повідомленні зазначається, що викрили злочинну схему працівники слідчого управління спільно з відділом протидії кіберзлочинам Рівненщини за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що двоє реєстраторів Дніпропетровщини, зловживаючи своїми повноваженнями, не перевірили усіх документів і відомостей та внесли до Державного реєстру дані про зміну права власності на три квартири у Львові. Таким чином підозрювані зареєстрували право власності на них за фіктивною фірмою. У подальшому вони підготували та видали витяг з реєстру, що дозволяло продаж цієї нерухомості третім особам. Слідчі повідомили обом про підозру за ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України. Досудове розслідування триває.

Як йдеться в ухвалах суду, держреєстратори у 2017-2018 роках перереєстрували квартири у власність ТзОВ Фірма «ТЕХНОКОМ». На час вчинення злочину підозрювана перебувала на посаді державного реєстратора виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області. Інший підозрюваний працював на посаді державного реєстратора Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.