Двоє мешканців Львова отримали підозри за вчинення підпалу

Поліцейські оголосили про підозру двом львів’янам, які у вересні 2023 року підпалили гараж депутата Самбірської міськради від партії «Слуга народу», колишнього секретаря ради Юрія Дмитришина.

Як повідомили у понеділок, 22 вересня, у поліції та прокуратурі Львівщини, підпал гаража депутата Самбірської міськради здійснили 58-річний та 56-річний мешканці Львова.

«Зловмисники ретельно готувалися: обстежили територію, заздалегідь придбали горючі матеріали. Для конспірації неодноразово змінювали транспортні засоби, аби ускладнити відстеження. Після завершення підготовки один із них приїхав на місце, відтиснув двері у гараж, розлив паливо й підпалив його», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Завдані пожежею збитки оцінили у понад 80 тис. грн.

Обом причетним до підпалу інкримінують умисне знищення майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 ККУ). Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучили речовину рослинного походження, три мобільні телефони та чорнові записи.

Прокуратура ініціювала обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, 22 вересня 2023 року невідомі підпалили гараж колишньому секретарю Самбірської міськради, депутату Юрію Дмитришину. Інцидент стався незадовго після того, як він був звільнений з посади секретаря таємним голосуванням. У коментарі LMN Юрій Дмитришин розповідав, що у гаражі був його автомобіль Volkswagen Passаt та інші особисті речі. Вогонь повністю знищив вхідні ворота та електромеханізм до них, електрогенератор, дитячий велосипед, а також пошкодив стелю приміщення та електроінструменти.