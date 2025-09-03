Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок водію та пасажиру автомобіля Volkswagen Passat, які напали на співробітника ТЦК під час перевірки військово-облікових документів. Один із обвинувачених насильно посадив військовослужбовця у легковик і рушив, поки інший наносив йому удари. За скоєне чоловікам призначили по 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 29 серпня, інцидент стався 18 червня 2025 року поблизу села Пашківці Хмельницького району. Близько 11:00 працівники ТЦК зупинили автомобіль Volkswagen Passat, в якому їхали брати Олександр та Сергій Процишені, для перевірки військово-облікових документів. Як зʼясувалося, один із чоловіків раніше проігнорував повістку та перебував у розшуку, тож його зобовʼязали проїхати до терцентру комплектування та соціальної підтримки.

У відповідь на це пасажир схопив працівника ТЦК і затягнув у легковик, а водій рушив. Обидва обвинувачені наносили військовому удари, проте коли помітили службовий автомобіль поліції із проблисковими маячками – відпустили потерпілого. Пізніше медики діагностували у нього крововиливи у зоні передпліччя, бокової поверхні грудної клітки, ребер, стопи тощо.

Брати повністю визнали свою провину та уклали із прокурором угоду.

Суддя Олександр Дзюбак визнав Олександра та Сергія Процишених винним ч.1 ст.28, ч.2 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадянський обов'язок) й призначив по 34 тис. грн штрафу кожному. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.