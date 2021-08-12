Правоохоронці затримали службовців «Львівгазу» під час отримання хабарів

У четвер, 12 серпня, двох працівників ПрАТ «Львівгаз» було затримано під час отримання хабарів. Інженер-метролог підприємства та фахівець з адміністративної діяльності «Львівгазу» були затримані на гарячому, йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини.

Інженера-метролога затримали, коли він отримав 20 тис. грн від львів'янина. Працівник «Львівгазу» вимагав від порушника гроші за те, аби не відправляти його лічильник на перевірку.

За повідомленням СБУ, львів'янин зняв пломбу з лічильника і за це йому загрожував штраф. Однак інженер-метролог пообіцяв не реагувати на таке порушення за 20 тис. грн.

Другий затриманий – 47-річний фахівець з адміністративної діяльності однієї із дільниць «Львівгазу». За повідомленням СБУ, чоловік вимагав у своїх підлеглих половину зарплатні, аби не перешкоджати їм у роботі.

Таким чином з одного підлеглого службовець отримував по 30 тис. грн впродовж півроку. Службовця затримали, коли він отримав чергові 9 тис. грн від слюсара.

Обох працівнкиів «Львівгазу» було затримано на гарячому. Їм оголосять підозру та відсторонять від роботи.

Зараз працівники СБУ та прокуратури перевіряють інших службовців «Львівгазу» до можливих кримінальних правопорушень.