Смертельна аварія сталася 8 лютого 2025 року в Чернівцях

Шевченківський районний суд виніс вирок водіям Сергію Петрушку та Юрію Равлюку за смертельну ДТП у Чернівцях. Обвинувачені порушили правила дорожнього руху й зіткнулися автомобілями, внаслідок чого один чоловік загинув, ще двоє людей травмувалися. Водія Audi A6, який перебував за кермом напідпитку та втік з місця події, засудили до пʼяти років тюрми. Інший водій отримав умовний термін.

Як йдеться у вироку від 10 липня, аварія сталася 8 лютого 2025 року близько 17:40 на вулиці Головній у Чернівцях. За даними слідства, водій Audi A6 рухався зі сторони вулиці Скальда у напрямку Південно-Кільцевої зі швидкістю, що перевищувала дозволені в населеному пункті 50 км/год. Під час випередження тролейбуса він виїхав на смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Audi Q5, водій якого повертав ліворуч на вулицю Ентузіастів.

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У результаті аварії травмувалися троє людей 1989, 1986 та 1963 років народження. Один із пасажирів Audi A6 помер у лікарні від тяжкої черепно-мозкової травми.

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У суді 37-річний водій Audi A6 визнав вину лише частково. Він підтвердив, що перевищив швидкість приблизно до 80 км/год. Однак стверджував, що безпосередньою причиною аварії став маневр водія Audi Q5, який не надав йому переваги в русі. Також обвинувачений заявив, що після ДТП перебував у шоковому стані, залишив місце пригоди, а алкоголь нібито випив уже після аварії. Чоловік додав, що відшкодував потерпілій 20 тис. грн на поховання загиблого.

Пасажири Audi A6 підтвердили в суді, що під час поїздки розпивали алкоголь. Водночас вони не змогли сказати, чи вживав спиртне сам водій. За їхніми словами, автомобіль рухався зі швидкістю близько 90–100 км/год. Обидва свідки стверджували, що не памʼятають моменту зіткнення, а коли прийшли до тями, водія в салоні вже не було.

Водій Audi Q5 свою провину визнав повністю. Він пояснив, що перед поворотом зменшив швидкість, пропустив пішохода та був переконаний, що встигає завершити маневр. За його словами, Audi A6 раптово наблизився на великій швидкості, через що зіткнення стало неминучим. Обвинувачений також повідомив, що домовився з потерпілою про компенсацію у розмірі 10 тис. доларів, половину з яких уже виплатив.

Суддя Марина Бойко визнала водія Audi A6 винним за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил дорожнього руху в стані спʼяніння, що спричинило смерть потерпілого) та призначила пʼять років позбавлення волі із десятирічною забороною керувати транспортними засобами.

Водія Audi Q5 визнали винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Йому призначили три роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.