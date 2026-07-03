Дворічний хлопчик на Буковині впав у багаття та отримав важкі опіки
Мати дитини палила сміття на подвір'ї
На Буковині в четвер, 2 липня, стався нещасний випадок з дворічною дитиною. Хлопчик отримав важкі опіки тіла. Його швидкою допомогою доставили до лікарні. Про це повідомили на сторінці головного управління ДСНС у Чернівецькій області у п’ятницю, 3 липня. У поліції додали ZAXID.NET, що перевіряють факт травмування дитини.
Нещасний випадок трапився у селі Лукачівка Кельменецької громади. За попередньою інформацією, мати хлопчика розпалила на подвір’ї багаття, щоб спалити сміття та суху рослинність. Дитина надто близько підійшла до багаття та впала у вогонь.
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Внаслідок цього хлопчик отримав численні опіки тіла II ступеня. У важкому стані його госпіталізували до лікарні. У поліції перевірятимуть факт травмування дитини. Наразі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google