На Буковині в четвер, 2 липня, стався нещасний випадок з дворічною дитиною. Хлопчик отримав важкі опіки тіла. Його швидкою допомогою доставили до лікарні. Про це повідомили на сторінці головного управління ДСНС у Чернівецькій області у п’ятницю, 3 липня. У поліції додали ZAXID.NET, що перевіряють факт травмування дитини.

Нещасний випадок трапився у селі Лукачівка Кельменецької громади. За попередньою інформацією, мати хлопчика розпалила на подвір’ї багаття, щоб спалити сміття та суху рослинність. Дитина надто близько підійшла до багаття та впала у вогонь.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Внаслідок цього хлопчик отримав численні опіки тіла II ступеня. У важкому стані його госпіталізували до лікарні. У поліції перевірятимуть факт травмування дитини. Наразі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати