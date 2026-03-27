Внаслідок аварії 22 та 21-річні водії мотоциклів отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані

У четвер, 26 березня, на трасі Львів-Пустомити-Щирець в селі Сокільники біля Львова сталась ДТП за участі легкового автомобіля Volvo та мотоциклів Yamaha і Honda. Внаслідок аварії обох водіїв мотоциклів із травмами госпіталізували.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталась близько 23:00 на трасі Львів-Пустомити-Щирець в межах села Сокільники, Львівського району. Легковиком Volvo V60 керував 27-річний мешканець міста Бердичів, Житомирської області. За кермом мотоциклів Yamaha та Honda були 22 та 21-річні мешканці Львівського району. Внаслідок аварії мотоцикли загорілись, а водіїв госпіталізували до лікарні Св. Луки міста Львова.

Фото поліції

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.