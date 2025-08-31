За добу в лікарню потрапили двоє дітей

За минулу добу на Львівщині двоє неповнолітніх на самокатах зіткнулися з автомобілями. Їх із травмами госпіталізували.

Як повідомили у поліції, 30 серпня на вул. Любінській 59-річний львів’янин за кермом автомобіля Chevrolet Bolt, зіткнувся з самокатом, яким керував семирічний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП хлопчик травмувався, його госпіталізували. Слідчі відкрили справу за ч. 1 ст. 286 ККУ.

Ще один випадок трапився в Малехові на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська. 55-річний водій автомобіля Renault Duster зіткнувся з електросамокатом, яким керував 11-річний хлопчик. Його з травмами також госпіталізували.

Поліція Львівщини закликала водіїв самокатів мати світлоповертальні елементи та дотримуватись ПДР.