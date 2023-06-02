Росіяни вдень у п’ятницю, 2 червня, завдали удару по селищу Комишуваха, що за 43 км від Запоріжжя. Внаслідок удару загинули двоє жінок, ще троє жінок та один чоловік отримали поранення, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його інформацією, російські воєнні злочинці атакували в селищі багатоповерховий будинок. Мінно-вибухові травми отримали жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Постраждалих оперативно госпіталізували. Водночас від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років.

Малашко не уточнив, якою саме зброєю росіяни атакували Комишуваху.

Комишуваха розташована за 43 км від Запоріжжя. До повномасштабної війни там проживали 5,3 тис. людей. Росіяни обстрілюють цей населений пункт регулярно.