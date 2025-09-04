Автомобіль згорів вщент

2 вересня до поліції Чернівецької області звернулася 67-річна жителька міста та повідомила, що невідомі чоловіки підпали її авто марки Mercedes-Benz Sprinter. Транспорт був припаркований на одній із вулиць обласного центру, зазначили в поліції Буковини у четвер, 4 вересня.

Буковинські поліцейські разом з іншими профільними службами встановили зловмисників, які причетні до скоєного. Ними виявилися двоє чернівчан віком 18 та 22 роки. Їх затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також на місці підпалу правоохоронці виявили та вилучили низку речових доказів, які вказують, що саме ці чоловіки причетні до пожежі.

У пресслужбі поліції Буковини розповіли ZAXID.NET, що зловмисники відмовилися пояснити мотиви злочину і не сказали, для чого вони підпалили транспорт.

Слідчі поліції повідомили чоловікам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу, а саме за ч.2 ст.28 (вчинення правопорушення групою осіб) та за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна). Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.