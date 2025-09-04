Підозрюваний одягнув балаклаву і вночі прийшов під підʼїзд військового

У Ковелі правоохоронці викрили 14-річного школяра, який на замовлення росіян підпалив автомобіль військовослужбовця. Підліток зізнався, що пішов на злочин через прагнення легкого заробітку. Про це повідомили 4 вересня пресслужби СБУ та Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, росіяни дистанційно завербували 14-річного школяра, який шукав легкого заробітку у телеграм-каналах. Хлопець погодився за винагороду здійснювати підпали. Він придбав легкозаймисту речовину та за інструкціями ворога дочекався темряви, одягнув балаклаву та у дворі багатоповерхівки у Ковелі підпалив автомобіль військового.

«Правоохоронці затримали фігуранта по гарячих слідах після підпалу автомобіля. Обіцяних грошей він так і не отримав. Під час обшуків у помешканні затриманого виявили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності», – інформує СБУ.

Неповнолітньому повідомлено про підозру за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.