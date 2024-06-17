Про загиблого чоловіка у своїй оселі правоохоронцям розповів 58-річний мешканець Коломиї

Поліція затримала 25-річного та 27-річного мешканців Коломиї, яких підозрюють у вбивстві свого знайомого. 50-річний чоловік помер від численних травм та внутрішньої кровотечі.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 17 червня, про загиблого чоловіка у своїй оселі правоохоронцям розповів 58-річний мешканець Коломиї. Слідчо-оперативна група встановила, що чоловік помер від численних травм та внутрішньої кровотечі.

«Правоохоронці з’ясували, що напередодні в оселі заявника відбувся конфлікт між потерпілим та мешканцями Коломийської громади. Під час конфлікту молодики умисно завдали 50-річному мешканцю Коломиї тілесних ушкоджень. Опісля покинули місце злочину. Потерпілий за деякий час помер», – інформують правоохоронці.

25-річного та 27-річного підозрюваних затримали і взяли під варту. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, їм загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.