Джей Ді Венс відзначив успіхи України на фронті

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що не бачить успіхів росіян на фронті, натомість відзначає успіхи України. На його думку, перевага українських військових може наблизити завершення війни. Про це Джей Ді Венс сказав в інтерв’ю The Sunday Times, передає «Європейська правда».

Джей Ді Венс розповів, що влітку 2023 року в політичних колах виникла суперечка щодо доцільності масштабного контрнаступу українських військових. За його словами, «практично весь західний світ, включаючи експрезидента Джо Байдена», тиснув на Україну, щоб вона розпочала наступальні операції. На думку Венса, це стало «стратегічною та тактичною катастрофою».

Віцепрезидент США зазначив, що адміністрація Дональда Трампа вважає: паралельно з переговорами Україні вигідніше перебувати в активній обороні. За словами Джей Ді Венса, такий підхід виявився ефективним, дозволив Україні покращити свої позиції та водночас виснажити російські війська. Венс зазначив, що здобутки росіян значно менші за їхні втрати.

«Чесно кажучи, росіяни зараз перебувають у ситуації, коли те, чого вони можуть досягти завдяки тривалим наступальним операціям, є мізерно малим – і наближається до нуля. Це цілком може створити простір, необхідний нам для того, щоб довести цю справу до кінця», – зазначив Джей Ді Венс.

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Нагадаємо, наприкінці червня заступник державного секретаря США Джеремі Левін заявив, що наразі Україна перебуває у виграшній позиції, а російські війська змушені чекати зими в надії, що тоді інтенсивність наступальних дій ЗСУ знизиться.