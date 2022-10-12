Інтенсивні ракетні обстріли зі сторони Росії змушують українців замислюватися, що буде з цінами на електроенергію, чи не пропаде вона внаслідок чергової атаки та зрештою – як стати енергетично незалежними в настільки нестабільних реаліях. Аби не хвилюватися за потенційне відключення світла, все більше людей розглядають можливість переходу на альтернативну енергетику.

Власники приватних будинків все частіше встановлюють сонячні батареї

Як розповіла власниця приватного будинку Оксана, встановити сонячні панелі вирішили, зрозумівши, що це рішення зараз особливо на часі. Процедура виявилася швидкою – упродовж доби вже все працювало.

«Нам все за один день встановили. Ввечері, десь 5 година, їх під'єднали, і ми не могли повірити, адже все одразу запустилося, було просто», – розповідає вона.

Додатково родина встановила паливний генератор, який за потреби включають, щоб підзарядити акумулятори в сонячній станції. Наприклад, коли панелі засипає снігом.



«Якісь є обмеження, але ці всі обмеження приносять задоволення, особливо, коли я відкриваю Приват24 і не оплачую рахунки за світло», – додала жінка.

Для приватного будинку достатньо 12 сонячних панелей, які покриють більшість потреб мешканців. Крім цього, деякі власники нерухомості починають будівництво зі встановлення сонячної станції на подвір'ї чи даху.

Сонячні панелі – це вигідно / Фото PrEL

Експерти ж радять обирати сонячні панелі з акумулятором, щоб електрика, яку ще не спожили, накопичувалась.

«Сонячні панелі повністю забезпечують мій дім електроенергією. Коли я купляв земельну ділянку, дивився, щоб можна було розмістити сонячні батареї. І в цьому випадку я підібрав таку, щоб отримати 30 кВт. Це конструкція, на якій розміщено рівно 30 кВт сонячних батарей. Також у мене є 6 кВт на даху, і вони разом повністю забезпечують мій дім електроенергією», – розповів керівник компанії «Правильне електроживлення» Володимир.

За його словами, сонячна станція влітку давала прибуток в 20 – 25 тисяч гривень щомісяця. Під час повномасштабної війни Володимир переформатував її, зробивши частково автономну сонячну станцію. Відтак частина генерує енергію, а інша – автономна, забезпечує помешкання резервним живленням.

«Зараз оплати по «зеленому тарифу» зменшилися, тому я, в першу чергу, щоб використати усю електроенергію, купив електрокотел... На випадок відключення електроенергії в мене ще є автономна станція на 5 кВт. Частина батарей підключена до автономного інвертора, тут є 4 акумулятори по 280 ампер-годин, тобто є запас електроенергії – фактично 13 кВт. Тож якщо середнє навантаження буде 1 кВт, я можу протримати його 13 годин тільки на самих акумуляторах. А якщо ще й буде частково поновлюватися заряд від сонячних батарей, то це буде вічний двигун. У випадку, коли в мене навантаження буде 0,5 кВт, я матиму електрику 26 годин», – додав він.

Чи ефективне таке рішення

Переваг встановлення сонячних батарей безліч: електроенергію можна продавати за "зеленим тарифом" або ж встановити акумулятори та мати безперебійне живлення за будь-яких обставин. До того ж сонячні панелі працюють навіть взимку, щоправда, з меншою потужністю.

«Зараз всі хвилюються, чи ракети будуть бити по нашій енергосистемі. Щоб мати хоч якесь джерело енергії для освітлення будинку, роботи телевізора, опалення, беруть сонячні батареї не на 30 кВт, а на 5 кВт – чисто для своїх побутових потреб. Люди обирають комплекси з акумуляторами, щоб та енергія накопичувалася, і коли немає світла, безперебійно живити будинок», – ділиться Володимир.

Для встановлення сонячної станції не потрібні жодні дозволи. Ціни на обладнання стартують від кількасот доларів. Водночас повноцінна станція, яка забезпечить будинок енергією, коштуватиме вже кілька тисяч доларів. Та ці витрати одноразові, а сонячні батареї надовго забезпечать будинок електрикою.

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