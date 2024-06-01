Віталій Драгунов покинув роботу у БЕБ та мобілізувався до ЗСУ

Колишній керівник Теруправління Бюро економічної безпеки у Львівській області Віталій Драгунов повідомив про свою мобілізацію до лав Збройних сил України.

«Друзі, роботі в БЕБ я віддав частину серця і майже два роки життя, але відчуваю, що зараз потрібніший в ЗСУ. Тож хочу повідомити, що я мобілізуюсь до лав Збройних Сил України, аби повністю присвятити себе захисту України. Це для мене честь», – повідомив Віталій Драгунов 31 травня.

38-річний Віталій Драгунов працював у БЕБ від початку створення структури у Львові та Києві. З квітня минулого року керував Територіальним управлінням БЕБ у Києві, перед тим очолював теруправління БЕБ у Львівській області. Раніше працював керівником відділу в Генпрокуратурі.

У декларації за 2023 рік Віталій Драгунов вказав загальний дохід 2,6 млн грн, з яких 650 тис. грн зарплата у БЕБ, а майже 2 млн грн – подарунок у грошовій формі від продажу квартири, власником якої був родич. Також Драгунов зберігає 39 тис. доларів та понад 3,2 млн грн готівкою, тримає 6 тис. доларів, 2,5 тис. євро та близько 50 тис. грн – на банківських рахунках.

Володіє квартирою площею 47 м2 в Києві та об’єктом незавершеного будівництва – квартирою площею майже 70 м2 у столиці. У червні минулого року Віталій Драгунов придбав Lexus GX460 (2020 року випуску), вказана вартість якого 1,8 млн грн. Також минулого року за 800 тис. грн придбав ділянку площею 8 соток на Київщині.