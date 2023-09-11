Під час обшуків у екс-міліціонера та поліцейського знайшли докази протиправної діяльності

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України викрили у Київській області роботу детективного агентства, яке торгувало інформацією із державних баз даних, у тому числі – інформацією, яка стосується чинних міністрів.

Як повідомила в понеділок, 11 вересня Служба безпеки УкранїиОрганізатором протиправної діяльності виявився екс-посадовець розформованої міліції. У 2009 році він звільнився зі служби та заснував власну агенцію з надання детективних послуг.

Під прикриттям легального бізнесу колишній міліціонер виконував замовлення своїх клієнтів щодо збору конфіденційної інформації на мешканців різних регіонів України (адрес проживання, номерів автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомостей про перетин держкордону).

Середня вартість одного досьє становила 200 доларів США. Сума залежала від обсягу зібраної інформації.

Як уточнили в Державному бюро розслідувань, серед замовлень, які "опрацьовувало" агентство, були особисті дані й щодо міністрів Кабінету міністрів України.

«У ході санкціонованих обшуків у фігурантів було виявлено великий масив замовлень щодо громадян України. Не гребували "детективи" і замовленнями щодо чиновників – інформація щодо яких під час російської агресії могла завдати великої шкоди інтересам України», – наголосили в ДБР.

За інформацією правоохоронців, для отримання персональних даних детектив залучив свого знайомого – чинного посадовця Національної поліції, який мав доступ до інформаційних баз правоохоронного органу. Під час обшуків за адресами проживання вказаних осіб правоохоронці вилучили мобільні телефони, на яких зберігалась інформація з обмеженим доступом, а також банківські картки.

Керівнику детективного агентства повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом. Своєю чергою працівника поліції підозрюють у несанкціонованих діях з інформацією. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

За клопотанням прокурорів поліцейського відсторонено від служби. Обом підозрюваним обрані запобіжні заходи.