Екс-міністра окупаційної влади Криму заарештували на місяць

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 14:56730

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Екс-міністра окупаційної влади Криму заарештували на місяць
фото РБК-Україна
Петрові Михальчевському інкримінують звинувачення у державній зраді

Колишньому «міністрові» анексованого Росією Криму Петру Михальчевському, якого підозрюють у державній зраді, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 1 місяць. Про це в понеділок, 8 січня, повідомила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик.

Як відомо, 5 січня СБУ виявила у Києві колишнього «міністра охорони здоров'я» анексованого Криму Петра Михальчевського і провела обшук у його помешканні. Прокуратура АК Крим підготувала для Михальчевського повідомлення про підозру у держзраді. Вирішувалося питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Михальчевському інкримінується ст. 111 КК України, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. За даними прокуратури АР Крим, «екс-міністрові» повідомили, що він не має права залишати межі України, а коли спробує це зробити, то буде затриманий.

Михальчевський був «міністром охорони здоров'я Криму» з березня до червня 2014 року після анексії Криму Росією. Згодом окупаційна влада звинуватила його в участі у корупційних схемах, після чого Михальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням.

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