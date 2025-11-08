Нещодавно Кудрицький вийшов під заставу у 13,7 млн грн

Ексголова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький назвав «досить курйозним» коментар президента Володимира Зеленського щодо кримінального провадження проти нього. Про це він написав у фейсбуці.

Під час брифінгу 7 листопада іноземний журналіст запитав президента Володимира Зеленського про те, чи може справа Кудрицького викликати занепокоєння у західних партнерів та вплинути на процес євроінтеграції України. На що Зеленський відповів, що не має особистої неприязні до Кудрицького, а також додав, що «складно коментувати речі, які писав хтось».

«Він (йдеться про Володимира Кудрицького, – ред.) був очільником великої системи. Ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен був це зробити, і він цього не зробив», – сказав Зеленський.

Президент додав, що справа ексочільника «Укренерго» є питанням судової системи.

«“Укренерго” дуже погане – побудували разом з Агентством відновлення 74 антидронових сховища для автотрансформаторів, тоді як інші побудували 0. Висновок очевидний: програма розбудови укриттів провалена саме Агентством та “Укренерго”.

Блекаут в листопаді 2022 року – також провина “Укренерго”. Можна було від російських ракет краще ухилятися. Члени комісії знають секретну методику. Кредитів від міжнародних інституцій набрали забагато, можна і без грошей би було відновлюватися. Усе це – зловживання та державна зрада», – іронічно написав Кудрицький.

Водночас він зауважив, що тимчасова слідча комісія парламенту не виявила жодних зловживань чи порушень в роботі Міністерства енергетики, «Енергоатому», «Центренерго», обленерго, інших ТЕЦ (окрім київських) тощо.

У чому підозрюють Володимира Кудрицького

39-річного ексглаву НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького затримали у Трускавці на Львівщині 28 жовтня. Йому оголосили підозру у шахрайському заволодінні грішми держпідприємства у змові з бізнесменом Ігорем Гринкевичем під час проведення тендерів для реконструкції огородження підстанцій «Укренерго» у 2018 році.

На той час Кудрицький обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго». За даними ДБР, було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Державне підприємство перерахувало підконтрольному Гринкевичу підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили, не виконавши робіт.

Ігорю Гринкевичу повідомили про додаткові підозри в шахрайстві, підробці документів та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, а Володимиру Кудрицькому – у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Сам Кудрицький назвав підозру «абсурдною». Він заявив, що відповідно до процедури підписав договори за результатами проведених тендерів.

29 жовтня суд арештував затриманого ексглаву «Укренерго» Володимира Кудрицького з можливістю вийти під заставу у 13,7 млн грн. Суддя не взяв до уваги заяви народних депутатів від «Голосу» Інни Совсун та Максима Хлапука про готовність взяти на поруки Кудрицького. Заяву нардепа Ярослава Железняка суд відхилив через його відсутність на засіданні. Уже 30 жовтня за експосадовця внесли заставу.