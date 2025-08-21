Закуплені спецкостюми не відповідали вимогам та не забезпечували належний захист

ДБР повідомили про ще одну підозру затриманому раніше ексначальнику головного управління ДСНС у Вінницькій області – його підозрюють у махінаціях на закупівлях спецодягу для рятувальників. За даними правоохоронців, посадовець спільно з колишнім головою відділу ДСНС завдав збитків державі на понад 6 млн грн, повідомили у пресслужбі ДСНС у четвер, 21 серпня.

Хоч у пресслужбі ДБР не уточнили імені фігуранта, напередодні правоохоронці затримали за зловживання службовим становищем ексголову вінницької ДСНС Руслана Шевчука. Він обіймав посаду начальника ДСНС на Вінниччині понад 15 років, а навесні 2025 року вийшов на пенсію.

За даними слідства, посадовець разом з колишнім начальником відділу ресурсного забезпечення уклали договір на закупівлю 790 комплектів спеціального радіаційно-хімічно-біологічного захисту (РХБ) за вдвічі завищеними цінами. Контракт на закупівлю спецодягу уклали з конкретною фірмою.

«Слідство встановило, що вартість одного комплекту становила 8,1 тис. грн, тоді як середньоринкова ціна становила близько 4 тисячі 417 грн. Через такі дії державі було завдано збитків на 6,4 млн грн. Згодом експертиза підтвердила, що закуплені комплекти не відповідали вимогам ДСТУ і фактично не могли забезпечити належний захист», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (розтрата бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем за змовою у воєнний час). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зазначається, що Шевчук вже перебуває під вартою у межах іншого кримінального провадження. Нагадаємо, 20 серпня ДБР повідомило йому про підозру за те, що той змушував підлеглих будувати йому будинки.