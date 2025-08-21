Ексголова ДСНС Вінниччини налагодив махінації із закупівлею неякісного протирадіаційного одягу
Руслан Шевчук та його колега закупили спецкомплекти для рятувальників за вдвічі завищеними цінами
ДБР повідомили про ще одну підозру затриманому раніше ексначальнику головного управління ДСНС у Вінницькій області – його підозрюють у махінаціях на закупівлях спецодягу для рятувальників. За даними правоохоронців, посадовець спільно з колишнім головою відділу ДСНС завдав збитків державі на понад 6 млн грн, повідомили у пресслужбі ДСНС у четвер, 21 серпня.
Хоч у пресслужбі ДБР не уточнили імені фігуранта, напередодні правоохоронці затримали за зловживання службовим становищем ексголову вінницької ДСНС Руслана Шевчука. Він обіймав посаду начальника ДСНС на Вінниччині понад 15 років, а навесні 2025 року вийшов на пенсію.
За даними слідства, посадовець разом з колишнім начальником відділу ресурсного забезпечення уклали договір на закупівлю 790 комплектів спеціального радіаційно-хімічно-біологічного захисту (РХБ) за вдвічі завищеними цінами. Контракт на закупівлю спецодягу уклали з конкретною фірмою.
«Слідство встановило, що вартість одного комплекту становила 8,1 тис. грн, тоді як середньоринкова ціна становила близько 4 тисячі 417 грн. Через такі дії державі було завдано збитків на 6,4 млн грн. Згодом експертиза підтвердила, що закуплені комплекти не відповідали вимогам ДСТУ і фактично не могли забезпечити належний захист», – повідомили у пресслужбі ДБР.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (розтрата бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем за змовою у воєнний час). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Зазначається, що Шевчук вже перебуває під вартою у межах іншого кримінального провадження. Нагадаємо, 20 серпня ДБР повідомило йому про підозру за те, що той змушував підлеглих будувати йому будинки.