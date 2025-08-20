На Вінниччині начальник ДСНС змушував підлеглих працювати на будівництві

Співробітники Держаного бюро розслідувань оголосили підозру в експлуатації людей колишньому начальнику Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькі області. За даними слідчих, перебуваючи на посаді чоловік змушував підлеглих будувати йому будинки. Про це у середу, 20 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними слідства, чоловік з червня 2024 по березень 2025 року змушував п’ятьох підлеглих будувати та ремонтувати його будинки на Вінниччині та Харківщині. Співробітники рятувальної служби працювали на об’єктах нерухомості як у робочий час замість виконання службових обов’язків, так і у позаробочий час. Встановлено, що ексчиновник використовував підлеглих як безоплатну робочу силу на щонайменше чотирьох об’єктах.

«Під час обшуків за місцем його проживання та колишньої роботи вилучено документи на право власності, медичні довідки про інвалідність, 10 тис. євро, мобільний телефон, сервер відеоспостереження та цифрові носії інформації», – йдеться у повідомленні ДБР.

Ексчиновнику оголосили про підозру у вербуванні людей з метою експлуатації, вчиненому з використанням службового становища щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 149 КК України). Йому загрожує покарання у вигляду позбавлення волі строком до 12 років та конфіскація майна.

Ексначальник ДСНС у Вінницькій області Руслан Шевчук / Фото: ДСНС

ДБР вказує, що підозрюваний обіймав посаду начальника обласного управління рятувальників понад 15 років, а навесні 2025 року вийшов на пенсію. Наразі він обіймає посаду керівника комунального підприємства у Вінниці. «Суспільне» зауважує, що до березня 2025 року начальником обласного ДСНС на Вінниччині був Руслан Шевчук. Після виходу на пенсію Шевчук очолив обласний Центр підготовки громадян до національного спротиву.