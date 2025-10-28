Флагшток на горі Боні встановили у 2021 році

Екскерівника Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадима Микулича звинувачували у службовій недбалості, однак суд його виправдав. Директор заповідника дозволив благодійному фонду Михайла та Мар’яни Головків встановити флагшток на території національної архітектурної пам’ятки «Замок. Руїни ІX-XVІ ст.» на горі Бона в Кременці. Будівельні роботи провели без спеціальних розкопок і археологічних досліджень.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що на початку серпня 2021 року було розпочато земельні та будівельні роботи в межах пам’ятки «Замок». «Обвинувачений володів інформацією про початок виконання вказаних робіт. Надалі невідомі особи встановили флагшток у межах земельної ділянки, що є предметом охорони, поблизу замку ІХ-ХVІ століть в урочищі “Замкова гора” у місті Кременці Тернопільської області», – йдеться у вироку Кременецького районного суду від 21 жовтня.

Будівельні роботи проводили за гроші благодійного фонду Головків

Унаслідок встановлення флагштока були пошкоджені та частково зруйновані об’єкти історичної та археологічної спадщини, а саме – шари культурно-хронологічних горизонтів та частина оборонного мура ІХ ст. За висновками експертів, дії будівельників і встановлення флагштока завдало шкоди на суму понад 726 тис. грн.

Під час судового засідання екскерівник заповідника Вадим Микулич свою вину не визнав. Він зазначив, що виконання робіт щодо встановлення флагштока не погоджував, оскільки не був наділений такими повноваженнями. Колишній керівник також додав, що лише підписував листи, які мали інформативний характер. У листах до фонду, за його словами, повідомляли про те, що для будівельних робіт треба звернутися у відповідні державні установи.

Вадим Микулич зазначив, що земельні і будівельні роботи на «Замковій горі» проводили під час його відпустки. Коли він вийшов на роботу, фундамент вже був забетонований.

Під час розгляду справи суд встановив, що обвинувачений справді був у відпустці, коли проводили будівельні роботи на горі Боні. Також суд врахував те, що зібрані слідчими документи не підтверджують вину колишнього керівника заповідника. Суддя Кременецького районного суду Валентина Мочальська визнала невинним екскерівника Кременецько-Почаївського державного заповідника Вадима Микулича і виправдала його. Цивільний позов прокурора щодо відшкодування 726 тис. грн збитків, завдані державі, залишила без розгляду.

Додамо, що влітку 2021 року на горі Боні в Кременці встановили флагшток. У Кременецько-Почаївському ДІАЗі влітку 2021 року в коментарі «Збручу» сказали, що роботи зі встановлення фундаменту розпочали на замовлення Тернопільської обласної ради. Під час урочистого відкриття був присутній Михайло Головко, який тоді був головою Тернопільської облради, та його дружина Мар’яна Головко. Тоді він зазначив, що флагшток був встановлений за гроші з його благодійного фонду, а також за гроші підприємців-«свободівців».