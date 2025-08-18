Колишнього начальника управління агропромислового розвитку Волинської ОДА підозрюють у зловживанні становищем

Колишнього начальника управління агропромислового розвитку Волинської ОДА підозрюють у закупівлі пшениці за завищеними цінами. Посадовець завдав держбюджету збитків на понад 4,8 млн грн. Про це повідомила 18 серпня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, посадовець уклав і підписав договір із сільськогосподарським підприємством про закупівлю пшениці за завищеними цінами. У результаті він придбав за державні гроші 4000 тонн зерна за ціною, що значно перевищувала середньоринкову вартість у регіоні.

«Такі дії завдали понад 4,8 млн грн збитків бюджету», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не розголошують імені підозрюваного, проте як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, йдеться про Юрія Горбенка. Він очолював управління агропромислового розвитку Волинської ОДА протягом 12 років, аж поки у травні 2022-го не вийшов на пенсію.

Посадовцю оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам). Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.