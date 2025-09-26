Ексначальницю управління освіти та науки Волинської ОДА підозрюють у зловживанні становищем

Колишню начальницю управління освіти та науки Волинської ОВА Людмилу Плахотну підозрюють у закупівлі інтерактивних панелей та іншого мультимедійного обладнання за значно завищеними цінами. Посадовиця завдала державі збитків на понад 7,5 млн грн. Про це повідомила 26 вересня пресслужба Нацполіції України.

За даними слідства, у листопаді-грудні 2022 року управління освіти та науки Волинської ОВА закупило для облаштування укриттів у школах області 143 комплекти телевізійного та аудіовізуального обладнання. На це з бюджету за договорами з двома постачальниками витратили понад 25,4 млн грн. Як встановила експертиза, вартість придбаного обладнання була значно завищена. Різниця між реальною ринковою ціною та сплаченою управлінням склала понад 7,5 млн грн.

«Посадовці уклали прямі договори, використавши залишки коштів освітньої субвенції. Надалі близько 10 млн грн перерахували на рахунки низки приватних підприємств і ФОПів з метою їх подальшого переведення в готівку та мінімізації податкових зобов’язань», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не розголошують імені підозрюваної, проте ексначальниця управління Людмила Плахотна підтвердила «Суспільному», що саме вона фігурує в справі. Під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон і направили його на експертизу.

У поліції зазначають, що обшуки також провели за місцями проживання фігурантів у Волинській та Рівненській областях.

Посадовиці оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Додамо, що Людмила Плахотна пропрацювала на державній службі, зокрема, в обласному управлінні освіти, 20 років. З них — 6 років на посаді керівника. Посадовиця пішла на пенсію в січні 2023 року.