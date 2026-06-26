Після повномасштабного вторгнення білоруська компанія вивезла техніку та не виконала робіт

Правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому начальнику Служби автомобільних доріг у Рівненській області Роману Руденку. За версією слідства, він повернув білоруському підряднику банківську гарантію на майже 7,5 млн грн після зриву будівництва Північної об’їзної. Посадовцю загрожує до шести років ув’язнення.

Як повідомила 26 червня Рівненська обласна прокуратура, у 2019 році Служба автомобільних доріг уклала договір із білоруською компанією на будівництво Північної об’їзної Рівного. Підрядник мав завершити роботи до кінця 2022 року. Для забезпечення виконання зобов’язань він надав банківську гарантію на майже 7,5 млн грн, які у разі невиконання договору мали надійти до державного бюджету.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії будівництво зупинили. Білоруська компанія вивезла техніку з об’єкта та фактично не виконала робіт.

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За даними правоохоронців, у серпні 2022 року тодішній керівник Служби автомобільних доріг замість того, щоб ініціювати стягнення грошей на користь держави, безпідставно звільнив підрядника від фінансових зобов’язань і повернув йому банківську гарантію. Унаслідок цього бюджет недоотримав майже 7,5 млн грн.

Правоохоронці офіційно не називають імені підозрюваного. Водночас, як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, ідеться про 45-річного Романа Руденка. Наразі він працює заступником керівника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області. Також із 2023 року є депутатом Рівненської обласної ради від партії «Батьківщина».

Дії експосадовця кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади до трьох років і штраф.

Суд уже обрав Роману Руденку запобіжний захід у вигляді 499,2 тис. грн застави. Також його звільнили з посади.

Нагадаємо, будівництво Північної об’їзної Рівного розпочали у 2019 році. Роботи виконувало білоруське підприємство «Дорожньо-будівельний трест №2» з Гомеля, однак після початку повномасштабного вторгнення Росії проєкт зупинили.

Через тривалу паузу недобудовані мостові споруди почали руйнуватися, тому в липні 2025 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Рівненській області оголосила тендер на завершення будівництва. Єдиним учасником і переможцем стала група компаній «Автострада», яка запропонувала виконати роботи за 394 млн грн при очікуваній вартості понад 406 млн грн.

3 червня 2026 року нову дорогу протяжністю 14,5 км відкрили для руху. Об’їзд має розвантажити Рівне від транзитного транспорту, який рухається трасою М-06 у напрямку Луцька та міжнародних пунктів пропуску «Устилуг» і «Ягодин».