Підозрюваний переховується від слідства

Колишнього директора Коломийської філії держпідприємства кримінально-виконавчої служби України підозрюють у розтраті 256 тис. грн. Під час обшуків в будинку експосадовця вилучили всю суму привласнених грошей.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у понеділок, 1 червня, 42-річний житель Запоріжжя з листопада 2023 року по липень 2024 року очолював філію при виправній колонії, яка займається організацією праці та професійного навчання для засуджених, зокрема у сфері деревообробки й лісопильного виробництва.

Через місяць після свого призначення посадовець уклав фіктивний договір зі знайомим підприємцем на постачання деревини із Запоріжжя. На основі цього документа упродовж січня-квітня 2024 року він чотирма траншами перерахував на рахунок бізнесмена понад 250 тис. грн.

«Аби замаскувати крадіжку та створити видимість виконання договору, керівник підписав накладні про постачання 73 кубометрів деревини. Те, що товар насправді не надходив, підтверджує відсутність записів у журналі реєстрації», – зазначили у прокуратурі.

Під час обшуків у помешканні підозрюваного в Ірпіні вилучили 256 тис. грн. Оскільки експосадовець переховується від слідства, підозру вручили його дружині.

За розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України) колишньому директору державного підприємства загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.