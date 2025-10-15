НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому посадовцю Львівської митниці, який відмовився давати показання про свого підлеглого у суді. Ексмитника підозрювали у пропуску контрабанди на 66 млн грн, а його керівник був одним з ключових свідків.

Як повідомило НАБУ 15 жовтня, у серпні 2025 року у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) розглядали справу колишнього львівського митника, якого звинувачували у завданні державі понад 15 млн грн збитків через сприяння контрабанді електроніки (телефонів, ноутбуків тощо) на кордоні у квітні 2023 року.

Під час засідання один із ключових свідків – його колишній керівник, теж митник – відмовився свідчити. Він мотивував це правом, передбаченим статтею 63 Конституції України, хоча слідство вважає, що в його ситуації це право не застосовувалося, оскільки його свідчення не стосувалися його особистої вини.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.1 ст.385 ККУ (Відмова свідка від давання показань).

ZAXID.NET писав про цю судову справу. Йдеться про суд над ексмитником Назарієм Котом. У квітні 2023 року в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», митник сприяв незаконному перевезенню мобільних телефонів, навушників, планшетів, ноутбуків, моноблоків різних торговельних марок вартістю понад 66 млн грн без сплати обов’язкових митних платежів.

За даними слідства, митник вніс недостовірні відомості до системи «Інспектор», вказавши, що вантажівка їхала без вантажу, проте завдяки УСБУ у Львівській області авто зупинили, а вантаж вилучили.

У вересні 2025 року ВАКС визнав колишнього митника винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 ККУ, і призначив покарання – позбавлення волі строком на три роки шість місяців зі штрафом у розмірі 8500 грн, з позбавленням права обіймати посади в органах Державної митної служби України строком на 2 роки. Вирок суду не набрав законної сили, оскільки була подана апеляція.