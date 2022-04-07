Європейський союз відтермінує повне ембарго на російське вугілля до середини серпня через тиск Німеччини. Про це повідомляє Reuters.

Поступове припинення імпорту російського вугілля є наріжним каменем п'ятого пакету санкцій від Європи.

Якщо його погодять, то це будуть перші прямі санкції проти російських енергоносіїв. Однак, нафта й газ досі не стоять у санкційній повістці.

П'ятий пакет обмежень вирішили прийняти після Бучанської різанини.

Росія експортує в ЄС близько 20% свого вугілля. Причому єдина країна, яка від нього залежна – це Словенія, ринок якої на 98% заповнений вугіллям з РФ. Також відсоток залежності понад 50% мають Болгарія, Греція, Литва, Латвія, Естонія.

Раніше глава Євроради Шарль Мішель заявив, що в якийсь момент Євросоюзу доведеться запровадити санкції на імпорт російських нафти і газу, щоб РФ припинила війну проти України.