Ембарго на вугілля з РФ відтермінували через позицію Німеччини, – Reuters
Німеччина попросила відтермінувати ембарго на російське вугілля до серпня
Європейський союз відтермінує повне ембарго на російське вугілля до середини серпня через тиск Німеччини. Про це повідомляє Reuters.
Поступове припинення імпорту російського вугілля є наріжним каменем п'ятого пакету санкцій від Європи.
Якщо його погодять, то це будуть перші прямі санкції проти російських енергоносіїв. Однак, нафта й газ досі не стоять у санкційній повістці.
П'ятий пакет обмежень вирішили прийняти після Бучанської різанини.
Росія експортує в ЄС близько 20% свого вугілля. Причому єдина країна, яка від нього залежна – це Словенія, ринок якої на 98% заповнений вугіллям з РФ. Також відсоток залежності понад 50% мають Болгарія, Греція, Литва, Латвія, Естонія.
Раніше глава Євроради Шарль Мішель заявив, що в якийсь момент Євросоюзу доведеться запровадити санкції на імпорт російських нафти і газу, щоб РФ припинила війну проти України.