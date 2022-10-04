Естонія передала ЗСУ дрони, які росіяни в складчину купили для своєї армії
Кошти на безпілотники збирав далекобійник із Пскова із подвійним громадянством Владімір Шилов
До теми
Естонія передала українським військовим три квадрокоптери, куплені росіянами для своєї армії. Про це повідомили в естонській поліції, пише «Радіо Свобода».
«Пам’ятаєте безпілотники, які ми конфіскували у людини, яка намагалася пожертвувати їх для російської агресії в Україні? Так от, ці безпілотники все ж таки потрапили в Україну», – йдеться в повідомленні естонської поліції.
Кошти на безпілотники DJI Mini 2 збирав далекобійник із Пскова із подвійним громадянством Владімір Шилов. Його заарештували 28 травня на кордоні, коли він перевозив до Росії три дрони, які планував відправити російській армії на війну проти України.
Гроші на дрони він збирав у «ВКонтактє», де на нього підписані понад 3 тис. осіб. Прокуратура Естонії визнала купівлю дронів «участю або підтримкою акту агресії іноземної держави».
Суд в Естонії призначив Шилову рік в’язниці (чотири місяці в ув’язненні, решту вісім – умовно з чотирирічним випробувальним терміном). Тоді ж вирок винесли ще двом чоловікам, які допомагали Шилову: Іллі та Руслану Голємбовським, які пожертвували гроші на купівлю дронів.
Обох засудили до п’яти місяців в’язниці умовно з випробувальним терміном у рік і вісім місяців.