Естонія передала Україні дрони DJI Mini 2, куплені далекобійником із Пскова для російської армії

Естонія передала українським військовим три квадрокоптери, куплені росіянами для своєї армії. Про це повідомили в естонській поліції, пише «Радіо Свобода».

«Пам’ятаєте безпілотники, які ми конфіскували у людини, яка намагалася пожертвувати їх для російської агресії в Україні? Так от, ці безпілотники все ж таки потрапили в Україну», – йдеться в повідомленні естонської поліції.

Remember the drones we confiscated from a person trying to donate them for the Russian aggression in Ukraine? Well, these drones still made it to Ukraine. But the right way around and on the right side of the battlefront. https://t.co/No38Bbjkom — Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) October 3, 2022

Кошти на безпілотники DJI Mini 2 збирав далекобійник із Пскова із подвійним громадянством Владімір Шилов. Його заарештували 28 травня на кордоні, коли він перевозив до Росії три дрони, які планував відправити російській армії на війну проти України.

Гроші на дрони він збирав у «ВКонтактє», де на нього підписані понад 3 тис. осіб. Прокуратура Естонії визнала купівлю дронів «участю або підтримкою акту агресії іноземної держави».

Суд в Естонії призначив Шилову рік в’язниці (чотири місяці в ув’язненні, решту вісім – умовно з чотирирічним випробувальним терміном). Тоді ж вирок винесли ще двом чоловікам, які допомагали Шилову: Іллі та Руслану Голємбовським, які пожертвували гроші на купівлю дронів.

Обох засудили до п’яти місяців в’язниці умовно з випробувальним терміном у рік і вісім місяців.