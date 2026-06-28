За 30 кілометрів від Львова, у селі Соколівка, подружжя Марти Змислої та Олега Яцури розвивають незвичний бізнес – ферму австралійських раків. Ідея, яка народилася майже випадково, вже перетворилася на сімейну справу, а в майбутньому власники хочуть зробити її частиною туристичного маршруту Львівщини.

Ідея народилася спонтанно

Ще кілька років тому подружжя навіть не думало про вирощування раків. У Соколівці пустував будинок бабусі Марти, який вони планували продати. Після розміщення оголошення у Facebook замість покупців отримали хвилю хейту.

«Олег поставив високу ціну, ну а що – вода є, газ є. Думав, що ще поторгується. Він зробив гарний опис. Люди почали писати різне, мовляв, хто за такі гроші купить такий будинок, що ми зійшли з розуму. Олег жартома почав відповідати в коментарях, що тут можна зробити хоч козину ферму, хоч екоферму, а ще в погребі є закрутки на тисячі доларів. Я читала ті коментарі і в якийсь момент сказала: а може справді варто самим щось тут створити? Так і виникла ідея розвивати екотуризм. А потім якось зійшлися на тому, що це будуть саме австралійські раки», – згадує Марта.

Після цього подружжя поїхало на ферму під Києвом, де вивчили технологію вирощування, а повернувшись додому, взялися будувати власне господарство. Будівництво стартувало в листопаді 2024 року.

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«Будували буквально з нуля. Працювали всією родиною – Олег, мій тато, його брат. Ми почали заливати фундамент уже перед зимою, тому спершу було непросто», – пригадує Марта.

«Але зима видалася досить теплою, тож роботи тривали без перерви. Уже в лютому встановлювали сендвіч-панелі. Фактично до весни приміщення вже було готове, і навесні ми запустили перших раків», – додає Олег.

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У березні 2025 року на фазенду завезли першу партію малька.

«Ми придбали її на фермі під Києвом, де раніше проходили навчання. Це було близько двох тисяч зовсім маленьких раків. Тоді ми почали їх вирощувати, облаштували перші басейни й поступово відпрацьовували технологію» – каже Марта.

За два роки роботи фермери вже встигли зробити чимало помилок і набратися досвіду. Одним із найбільших викликів стали зимові відключення електроенергії.

«Коли надворі було мінус десять, кондиціонер не міг підтримувати потрібні 30°. Температура падала до 15°. Тоді раки переставали рости, а найменший мальок взагалі загинув», – пригадує співвласниця.

За два роки роботи фермери вже встигли зробити чимало помилок і набратися досвіду (фото ZAXID.NET)

Поки що бізнес не приносить прибутку.

«Ми реально дивимося на речі. Це не окупиться за рік. Орієнтуємося на три-чотири роки. Все залежить від того, наскільки швидко навчимося максимально ефективно використовувати площу і вирощувати раків», – пояснює Олег.

Допомогли й грантові кошти, однак вони покрили лише частину витрат на обладнання.

Від продажу малька до екскурсій

Зараз ферма активно розвиває сторінки у соціальних мережах, зокрема у TikTok. Саме звідти надходить більшість замовлень. Фермери продають мальок, самок із ікрою, дорослих раків для споживання – відправляють продукцію по всій Україні. Втім, головна мета – не лише продаж.

«Ми хочемо приймати тут невеликі групи людей, проводити екскурсії та дегустації. Нам цікаво розвивати саме екотуризм», – каже Марта.

Вона зізнається, що ферма стала для неї місцем відпочинку після роботи.

«Я працюю в юриспруденції, і це морально непроста професія. А сюди можу приїхати ввечері, сісти в альтанці, послухати спів птахів, зайти до раків. Вони так цікаво пересуваються, що навіть можна з ними поговорити», – усміхається жінка.

Олег жартує, що ферма стала справжньою перевіркою їхніх стосунків.

«Ми тоді ще тільки зустрічалися. Хтось разом клеїть шпалери, а ми вирішили будувати ферму. Думали, чи не посваримося. Але не розійшлися», – сміється чоловік.

Потрібне тепло і чиста вода

Наразі ферма займає близько 60 м2, а завдяки трирівневим басейнам робоча площа становить майже 100 м2. За словами співвласника ферми Олега Яцури, цього достатньо, щоб двічі на рік вирощувати невеликі партії раків.

«Щоб їх виростити, потрібно підтримувати температуру води 30° – 32°, адже вони родом з Австралії. Не менш важливі чиста вода, постійна аерація, фільтрація та правильно підібрана кормова база. Годуємо їх двічі-тричі на день», – розповідає Олег Яцура.

Основу раціону складають риба, опариші та спеціальний органічний сухий корм без хімічних домішок. Перед годуванням корм перемелюють, заморожують і лише тоді опускають на дно басейнів.

Усі фото ZAXID.NET

До товарного розміру рак виростає приблизно за шість-сім місяців. За цей час він набирає вагу 60 – 70 грамів і вже придатний для продажу та споживання.

«На швидкість росту впливають температура, вода і якість корму. Крім того, ростуть вони нерівномірно: із кількох сотень малька лише частина швидко набирає вагу», – каже фермер.

Обрали саме австралійських раків не лише через бізнес, а й через бажання створити унікальне місце для туристів.

«Ми обрали саме австралійських раків, тому що це цікаво й незвично. Більшість знає про річкових раків, а австралійські для багатьох – справжня екзотика. Нам здалося, що це може зацікавити людей. Водночас ми не лише на раках хотіли зосередитися. У нас є плани розвивати тут екотуризм. До того ж вони просто дуже красиві – мають яскравий синій колір», – розповідає Марта.

Цікаві факти

Процес розведення також має свої особливості. Раз на два тижні власники перевіряють самок. Якщо знаходять ікру, самку переселяють в окремий акваріум, який жартома називають «пологовим будинком». Після того як мальок повністю відокремлюється від матері, її повертають до загального басейну.

Втім, навіть за правильного догляду уникнути втрат не вдається.

«Коли рак росте, він скидає панцир. У цей момент він дуже вразливий і намагається сховатися від інших. В басейнах у них є спеціальні будиночки, зроблені з пластикових труб. Поки новий панцир ще не зміцнів, ризик канібалізму дуже високий. Саме тому іноді можна побачити в басейні залишки клешень чи панцира – це наслідок того, що раки погризли один одного», – пояснює співвласниця ферми Марта Змисла.

Водночас природа подбала про відновлення.

«Якщо рак навіть втратить клешню, вона досить швидко відростає. Приблизно за місяць він уже має нову і може повноцінно жити далі», – додає Марта.

Замість традиційного поєднання з пивом пара пропонує дегустувати делікатес із вином (фото ZAXID.NET)

Подружжя хоче змінити й культуру споживання раків в Україні. Замість традиційного поєднання з пивом вони пропонують дегустувати делікатес із локальним крафтовим вином – «Колорит».

На фермі переконані: попереду ще багато роботи. Та головне – мрія, яка народилася зі звичайного оголошення у Facebook, вже стала реальністю і продовжує розвиватися.