Словацькі учні зірвали лекцію Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час лекції для школярів у місті Попраді спровокував протест учнів через свою антиукраїнську риторику та суперечливі висловлювання. Про інцидент повідомило Громадське, посилаючись на словацькі медіа Denník N, SME та Aktuality.sk.

Фіцо планував виступити в одній із попрадських шкіл, однак старшокласники організували протест: вони одяглися у чорне, намалювали на землі образливі написи, серце в кольорах українського прапора. Після цього поліція навіть допитала одного з учнів.

Школярі написали на бруківці біля районної адміністрації: «Шановний Фіцо, ніхто нам не платить, щоб ми малювали. Ми це робимо задурно». Фото: SME

Через протест лекцію перенесли у будівлю районної адміністрації, де вона відбулася 14 листопада. Однак і на цю подію школярі підготувалися: на тротуарі знову зробили написи крейдою, намалювали синьо-жовте серце, написали «Слава Україні», а частина учнів прийшла на зустріч у чорному одязі.

Під час виступу Фіцо розмірковував про зовнішню політику та економічну ситуацію в Росії та поскаржився, що Євросоюз нібито вказує, що говорити Братиславі, та заявив про право Словаччини на власну думку. Також він зазначив, що найбільшою проблемою є те, що ЄС збирається надати гроші Україні: «Я думаю, що найбільша проблема полягає в тому, що Європейський Союз збирається надати 140 мільйонів для продовження війни».

Учні обурилися на коментар премʼєр-міністра. У відповідь Фіцо звернувся до них із фразою: «Ну, якщо ви такі герої в цих чорних футболках і так страшно підтримуєте війну, то йдіть туди».

Після цих слів у залі учні почали брязкати ключами на знак протесту. На цей жест політик відповів: «Продовжуйте брязкати».

Приблизно через 40 хвилин після початку виступу близько 30 учнів покинули лекцію. Вони продовжували дзвеніти ключами, виходячи з будівлі районної адміністрації. Одна зі студенток тримала у руках український прапор.