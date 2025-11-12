Депутати вимагають притягнення до відповідальності всіх фігурантів, незалежно від посад та звʼязків

Фракція Обʼєднання «Самопоміч» у Львівській міській повідомила про ініціативу скликати позачергову сесію. В оприлюдненій у середу ввечері, 12 листопада, заяві, партійці пояснюють потребу провести термінову сесію «публічним обговоренням ситуації, що склалася в державі у зв’язку з резонансними антикорупційними розслідуваннями у сфері енергетики».

«Корупція – це безумовне зло. Корупція в час війни – це зло, яке вбиває, руйнує, позбавляє захисту і ресурсів як Сили Оборони України, так і цивільне населення. Це безумовна зрада національних інтересів держави, що воює. Ми висловлюємо свою підтримку законним діям НАБУ та САП, як і висловлювали її під час спроби ліквідації незалежності цих органів кілька місяців тому. Тепер чітко розуміємо мету нещодавньої атаки на ці антикорупційні структури», – йдеться у заяві «Самопомочі».

Депутати вимагають притягнення до відповідальності всіх фігурантів, незалежно від посад та звʼязків.

«Закликаємо центральні органи влади, на чолі з Президентом країни, окрім публічного засудження виявлених фактів корупції, забезпечити максимальну прозорість та відкритість процесу в межах закону і без шкоди слідству. В суспільства в цілому, і в першу чергу в українців, які зараз на передовій, не може бути ні найменшого сумніву в тому, що винні будуть покарані. Відновлення довіри до державних структур – справа національної безпеки! Одним з перших рішень вимагаємо проведення негайного аудиту можливої шкоди, заподіяної організаторами виявленої схеми, обʼєктам енергетичної інфраструктури країни, особливо в сфері їх захисту та безпеки», – наголосили депутати фракції «Самопоміч».

Коротко про суть «справи Міндіча»

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про проведення операції «Мідас» під час якої вдалось викрити масштабну корупційну схему в НАЕК «Енергоатом». Суть схеми полягала в тому, що група посадовців та наближених бізнесменів, за даними слідства, організувала систему «відкатів» від державних контрактів. За версією детективів, підприємцям, які хотіли співпрацювати з «Енергоатомом», пропонували «умови»: або сплатити 10–15% вартості угоди готівкою, або втратити доступ до тендерів. У матеріалах справи фігурує низка осіб із кодовими іменами «Карлсон», «Тенор», «Рокет», яких журналісти та слідчі ототожнюють із бізнесменом Тимуром Міндічем, радником міністра енергетики Ігорем Миронюком та топпосадовцем «Енергоатома» Дмитром Басовим.

Саме Міндіча НАБУ вважає одним із організаторів схеми – він, за даними розслідування, курував фінансові потоки й мав вплив на ухвалення рішень у держкомпанії через «смотрящих». Слідчі вказують, що ця група мала політичне прикриття: у розмовах фігурують прізвища чинного міністра енергетики Германа Галущенка, кількох заступників міністрів та представників урядового апарату. За даними журналістів «Схем» та «Української правди», саме в кабінетах Міненерго ухвалювалися рішення про те, які компанії отримають доступ до мільйонних контрактів, а які будуть «відрізані» за відмову платити.

10 і 11 листопада НАБУ та САП провели понад 30 обшуків у Києві та регіонах – у тому числі в офісах «Енергоатома» та за місцем проживання кількох посадовців. Детективи заявили, що мають понад тисячу годин аудіозаписів, які підтверджують домовленості про відсотки та розподіл прибутку. Після оприлюднення частини матеріалів Тимур Міндіч нібито залишив Україну, а міністр Галущенко на засіданні уряду заявив, що готовий співпрацювати зі слідством і заперечує свою причетність. Президент Володимир Зеленський назвав справу «ударом по довірі до держави» й закликав «очистити енергетику від тіньових груп впливу».

Нагадаємо, що Тимур Міндіч втік з України у понеділок, 10 листопада, за кілька годин перед обшуками НАБУ.

У вівторок, 11 листопада, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький заявив, що підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

У середу, 12 листопада, Державна прикордонна служби України повідомила, що Тимур Міндіч виїхав з України на законних підставах.