Щоб заборонити аборти, франківські депутати закликали керівництво держави внести зміни до Конституції

Суд задовільнив позов франківки Ольги Кукули і скасував рішення «Про звернення Івано-Франківської міської ради», в якому депутати закликали президента, ВРУ та Кабмін внести зміни до Конституції, щоб заборонити аборти в Україні.

Як йдеться у рішенні Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 29 жовтня, позивачка наполягала на тому, що прийняте звернення міськради не належить до її повноважень, є протиправним, дискримінаційним та втручанням у права жінок, а підставою для його прийняття став лист Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ, в якому не зазначено, кому саме він адресований.

«Суд дійшов висновку, що відповідач діяв поза межами виключної компетенції органу місцевого самоврядування. Виходячи із законодавчо закріплених повноважень міської ради, до них не входять пропозиції законопроектів. Правом законодавчої ініціативи в Україні наділені Президент України, народні депутати України та Кабінет Міністрів України», – йдеться у рішенні суду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Андрій Могила визнав звернення Івано-Франківської міської ради із закликом до заборони абортів протиправним та скасував його. Рішення суду можуть оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, звернення до президента, Верховної Ради і Кабінету міністрів з закликом внести зміни до Конституції, щоб заборонити аборти в Україні, депутати Івано-Франківської міської ради прийняли на сесії 27 червня. За нього проголосували 23 із 30 депутатів, присутніх у залі. Окрім заборони абортів, вони попросили відновити Міністерство у справах сім’ї та запровадити виплати – 100 тис. грн за першу дитину, 200 тис. грн – за другу, 300 тис. грн – за третю і наступних та надати безкоштовне житло родинам з п’ятьма і більше дітьми.

Нагадаємо, аборти в Україні є законними з часів незалежності. Вони проводяться за запитом протягом перших 12 тижнів вагітності, а між 12 і 28 тижнями застосовуються з медичних, соціальних та особистих підстав зі згоди комісії лікарів.