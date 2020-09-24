ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати собі додому. У цій підбірці ми познайомимо вас з 12 собаками, які шукають свій дім у Львові.

Логан, 1 рік. Місце відлову: вул. Снопківська. Він кілька днів бігав містом, фотографувався з багатьма людьми, облизував їм руки і грався з їхніми собаками. Тепер він шукає свого нового господаря.

Пітон, 2 роки. Місце відлову: вул. Тракт Глинянський. Високий, вухатий, язикатий і дуже елегантний собака. Його знайшли голодним і з обірваним ланцюгом на шиї, що аж ніяк не личить такому вишуканому добряку.

Тайра, 3 роки. Місце відлову: вул. Рудненська. Метис вівчарки. Дуже ніжна і смішна собачка. Має маленьку пухлину молочних залоз, проте її прооперують. Вміє охороняти і гавкати, а ще — цілувати носиком.

Омон, 4 роки. Місце відлову: вул. Миколайчука. Позитивний, сильний, вихований собака з міцними лапами.

Енай, 3 роки. Місце відлову: вул. Миколайчука. Малий, жвавий, надзвичайно ніжний хлопчик. Вміє гуляти на повідку і загалом дуже слухняний. Вміє гавкати, але дуже м'яко, по-доброму. Яскравий приклад собачки-друга.

Арк, 3 роки. Місце відлову: вул. Миколайчука. Молодий, симпатичний хлопець. Наразі він дещо наляканий, не любить комунікувати і хоче якнайшвидше вийти на свободу.

Нік, 1 рік. Малий хлопчик з особливим шармом. Активний, веселий. Має випадіння залози третьої повіки, хоча цю проблему ветеринари усунуть.

Нана, 3 роки. Місце відлову: вул. Миколайчука. Вродлива, грайлива дівчинка, метис вівчарки. Любить ніжності, розмахувати хвостом і давати лапку.

Фродо, 3 роки. Місце відлову: вул. Дж. Леннона. Соціалізований, пухнастий, вихований собака. Мав на собі ошийник і виглядав дуже доглянутим. Можливо, десь існують господарі, які його шукають.

Фідель, 4 роки. Місце відлову: вул. Дж. Ленона. Крупний, сильний, атлетичний собака. Надзвичайно доброзичливий. Теж був в ошийнику, не боїться людей. Свободолюбний і відчуває дискомфорт від перебування в клітці.

Рой, 4 роки. Місце відлову: вул. Пимоненка. Масивний метис вівчарки. Не злий, добре вихований собака. Очевидно, жив з людьми і його любили. Мудрий, врівноважений, з сумом в очах.

Віват, 4 роки. Місце відлову: вул. Любінська (готель «Тустань»). Був в ошийнику. Милий, тихий, домашній. Часто махає хвостиком. Довіряє людям і легко заводить дружбу. Незважаючи на це, сумує за кимось конкретним, можливо за господарем, який у нього однозначно був.

Нагадаємо, що ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові. Контактний телефон (068) 535-45-45.

Фото Ірини Шелест