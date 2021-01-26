З 26 січня Личаківський та Галицький відділи поліції об’єднані у Львівське районне управління поліції. Воно розташується на вул. Романчука, 18, де досі працював Личаківський відділ.

«Громадян, які проживають у Личаківському та Галицькому районах міста Львова, з питань особистого прийому, подачі заяв та звернень до поліції просимо звертатися за адресою: м. Львів, вул. Романчука, 18. Контактні номери телефонів: (032)-276-24-00, 096-755-18-09, 063-147-84-59 або 102», – повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини 26 січня на Facebook.

Реорганізацію відділів поліції провели відповідно до закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та розпорядження уряду щодо затвердження територіальних громад Львівщини.

Як уточнила ZAXID.NET прес-секретарка правоохоронців Світлана Добровольська, фактично змінилися назви відділів (на управління) та місце прийому громадян, проте співробітники вже колишнього Галицького відділу надалі працюватимуть на вул. Мартовича, 2.