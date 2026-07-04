Після атаки на газовидобувному об’єкті виникла пожежа

Уранці 4 липня російські війська атакували дронами газовидобувний об’єкт НАК «Нафтогаз України» на Полтавщині. Унаслідок удару ніхто з працівників не постраждав. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Після атаки на об’єкті виникла пожежа. Роботу підприємства зупинено, оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо», – ідеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що цей газовидобувний об’єкт уже неодноразово ставав ціллю російських атак.

«Ворог системно б’є по газовидобутку, намагаючись зменшити власний видобуток України та ускладнити підготовку до опалювального сезону», – пояснили в «Нафтогазі».

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Як повідомлялось, 16 травня в лікарні помер співробітник «Нафтогазу» Сергій Клименко, який отримав важкі поранення внаслідок російського удару по об’єкту газовидобутку у Полтавському районі 5 травня. Унаслідок обстрілу також загинули троє колег Клименка – Олександр Козін, Юрій Мусієнко та Михайло Дуб.