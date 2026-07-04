Об'єкт «Нафтогазу» на Полтавщині зупинив роботу після атаки РФ
Цей об’єкт неодноразово ставав ціллю ворожих атак
Уранці 4 липня російські війська атакували дронами газовидобувний об’єкт НАК «Нафтогаз України» на Полтавщині. Унаслідок удару ніхто з працівників не постраждав. Про це повідомила пресслужба компанії.
«Після атаки на об’єкті виникла пожежа. Роботу підприємства зупинено, оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо», – ідеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що цей газовидобувний об’єкт уже неодноразово ставав ціллю російських атак.
«Ворог системно б’є по газовидобутку, намагаючись зменшити власний видобуток України та ускладнити підготовку до опалювального сезону», – пояснили в «Нафтогазі».Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Як повідомлялось, 16 травня в лікарні помер співробітник «Нафтогазу» Сергій Клименко, який отримав важкі поранення внаслідок російського удару по об’єкту газовидобутку у Полтавському районі 5 травня. Унаслідок обстрілу також загинули троє колег Клименка – Олександр Козін, Юрій Мусієнко та Михайло Дуб.