Гендиректора Audi затримано через справу про «дизельний скандал»

Забруднення повітря дизельними двигунами Volkswagen та Audi перевищувало норму більш ніж у 40 разів.

В понеділок, 18 червня, правоохоронці затримали гендиректора Audi Руперта Штадлера через справу про так званий «дизельгейт».

Про це повідомило видання Deutsche Welle. Видання стверджує, що затримання посадовця пов’язане з приховуванням доказів у справі про «дизельгейт». Сам Штадлер, після обшуків у його будинку, заявив про свою непричетність до справи.

Мова йде про скандал із партією автомобілів Volkswagen та Audi з навмисно забракованим програмним кодом. Концерн Volkswagen продав щонайменше 210 тисяч автомобілів, які були оснащені чіт-програмою, що зменшувала фактичні показники шкідливих викидів. Після ініційованого США розслідування, Volkswagen визнав, що на декількох мільйонах проданих автомобілів, було встановлене програмне забезпечення, що маніпулювало показниками відповідності двигунів екологічним стандартам.

Забруднення повітря дизельними двигунами Volkswagen перевищувало норму більш ніж у 40 разів.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, d Україні анулюють реєстрацію 2,8 тис. офіційних авто Volkswagen через справу про «дизельгейт».