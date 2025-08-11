Рютте вважає, що саміт між Трампом і Путіним стане важливим випробуванням для припинення війни в Україні

Глава НАТО Марк Рютте в ефірі телеканалу ABC News у неділю, 10 серпня, визнав реальність того, що Росія контролює частину довоєнної території України. За його словами, це де-факто можуть визнати й в майбутній мирній угоді.

Рютте заявив, що саміт між президентами США Дональдом Трампом і Росії Владіміром Путіним, який відбудеться у п’ятницю, 15 серпня, стане важливим випробуванням для припинення війни в Україні.

«Коли справа дійде до повномасштабних переговорів, і будемо сподіватися, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі. Йтиметься про територію. Йтиметься, звичайно, про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка сама вирішує своє геополітичне майбутнє – звісно, без обмежень щодо чисельності своїх збройних сил. А для НАТО – не мати жодних обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі», – зазначив він.

Глава НАТО зауважив, що питання буде полягати в тому, як рухатися далі після припинення вогню.

«Коли йдеться про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання де-юре», – додав він.

Нагадаємо, 9 серпня Трамп оголосив, що зустрінеться з російським диктатором Владіміром Путіним у п’ятницю, 15 серпня. Місцем зустрічі стане штат Аляска. Помічник російського диктатора Ушаков заявив, що під час зустрічі Трампа й Путіна зосередяться на обговоренні варіантів досягнення «довгострокового урегулювання української кризи».

Раніше Трамп припустив, що майбутня мирна угода між Росією та Україною може вимагати «певного обміну територіями на благо обох сторін». Він додав, що США прагнуть, щоб Україна отримала назад частину своєї території.

На тлі цих повідомлень президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна нікому не даруватиме своїх земель.