Українські військові заперечили окупацію сіл на Дніпропетровщині

Генеральний штаб Збройних сил України заперечив окупацію сіл Запорізьке та Новогеоргіївка у Дніпропетровській області. Про це йдеться у повідомленні на офіційній фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ, опублікованому у вівторок, 26 серпня.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що росіяни намагаються окупувати село Запорізьке. Однак українські військові зупинили їхнє просування та зберігають контроль над селом. Також у Генштабі повідомили, що біля села Новогеоргіївка тривають активні бойові дії, проте українські військові завдають росіянам суттєвих втрат, ліквідовуючи по кілька десятків окупантів щодня.

«Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності», – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Мапа бойових дій в районі сіл на Дніпропетровщині, оприлюднена угрупуванням військ «Схід»

Зазначимо, що вдень вівторка, 26 серпня, аналітичний проєкт DeepState повідомив, що росіяни окупували села Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині. Аналітики зазначали, що на цьому відтинку росіяни майже не застосовують техніку, а здійснюють штурмові дії піхотою, яку прикривають дрони окупантів.

Нагадаємо, росіяни вже не вперше намагаються окупувати населені пункти Дніпропетровської області. 2 липня 2025 року Генштаб ЗСУ повідомляв про проникнення російських ДРГ на територію села Дачне, але українські військові ліквідували та захопили у полон окупантів, яким вдалося зайти на Дніпропетровщину.