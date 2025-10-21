Полковник Валентин Манько прокоментував публікації з російською музикою

Герой України 44-річний полковник Валентин Манько відреагував на обговорення його публікацій із російською музикою у соцмережах. Військовий пояснив, що викладав відео з російськими піснями, коли ще не був медійним і пообіцяв виправитися.

За словами Валентина Манька, середню та першу вищу освіти він здобув російською мовою, але зараз спілкується українською. Також, за словами військового, він інколи дивиться російські фільми, щоб «розуміти чим живе країна-ворог». Полковник наголосив, що захищаючи Україну отримав кілька поранень.

«Я багато разів поранений та контужений, власним прикладом, а не з бункера, не відсиджуючись та коментуючи когось з дивану, а сам йшов попереду в розвідку, потім повертався та брав підрозділ. Наступав, штурмував й живу цим багато років. Кому мені ще треба доказати, наскільки я люблю свою країну?», – заявив Валентин Манько.

Водночас Валентин Манько подякував тим, хто звернув увагу на російський контент у його соцмережах, та пообіцяв «виправитись, оскільки стаю медійним».

Також Валентин Манько виклав відео, на якому танцює під пісню Степана Гіги «Золото Карпат» та підписав: «Тепер я справжній українець?»

Нагадаємо, 19 жовтня ексначальник штабу 12 бригади Нацгвардії «Азов» Богдан Кротевич звернув увагу, що Валентин Манько на своїх акаунтах у соцмережах інстаграм та тік-ток публікував відео з російською музикою. Крім того, полковник ЗСУ підписаний на російських діячів та політиків.

Детальніше про Валентина Манька можна прочитати у публікації ZAXID.NET за посиланням.